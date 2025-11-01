Ето кой поема Лудогорец

Преди 1 месец Бенфика уволни Бруно Лаже след шокираща загуба от Карабах в Шампионската лига, но сега Лаже може да окостира в Разград и да поеме Лудогорец.

Вчера се появиха спекулации, че сред набелязаните имена за заместник на португалеца Руи Мота е неговият сънародник Бруно Лаже, който може да се похвали с титла с Бенфика.

Тогава бе обявен и за треньор №1 в страната, а през сезон 2024/25 триумфира с тима с Купата на Португалия.

Лаже е и бивш треньор на английския Уулвърхямптън и бразилския Ботафого. Едва ли обаче той би се съгласил да води орлите. Още повече че отново е спряган за Уулвърхемптън, който е последен във Висшата лига.

„Тема Спорт“ съобщи, че орлите са се разминали със сърбина Велко Паунович, който бе освободен от Овиедо, а сега поема националния тим на страната си.

