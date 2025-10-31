Тайната на Роналдо се крие в съня

Кристиано Роналдо разкри какво според него е "най-важният инструмент" за дълголетието му в спорта.

Португалската суперзвезда не дава никакви индикации, че мисли за отказване, въпреки че в началото на годината навърши 40.

Забележителната му кариера в Европа премина през Спортинг, Манчестър Юнайтед и Ювентус, а сега продължава да чупи рекорди с екипа на Ал-Насър в Саудитска Арабия.

Голямата му цел е да отбележи 1000 гола в кариерата си, преди да окачи обувките на пирона. Остават му само 51.

Стриктният режим

Кариерата на Роналдо е изградена върху внимание към всеки детайл - диета, възстановяване и тренировки. И именно тази строга дисциплина му помага да поддържа изумителния си стандарт дори на 40.

Откакто се присъедини към Ал-Насър, той е отбелязал 105 гола в 118 мача, като спечели две поредни "Златни обувки" в Саудитската професионална лига. През тази кампания отново е един от основните претенденти за отличието с пет гола в първите пет кръга.

Забележителното е, че гладът на Роналдо остава ненаситен дори и на тази преклонна футболна възраст.

А португалецът разкрива, че сънят и стриктната рутина, която следва, са неговите "най-важни инструменти".

"Сънят е най-важният инструмент, с който разполагам - каза той. - Важно е да бъда последователен във времето, в което си лягам и в което се събуждам. Например, лягам си около 23 ч. и се събуждам около 8:30. Това е моята рутина. Вероятно е най-важното нещо, което имаме по отношение на здравословния си начин на живот."

Две цели, които не му дават мира

Роналдо отдавна заяви, че целта му е да вкара 1000 гола в кариерата си и с днешна дата изглежда по-вероятно да го стори, отколкото обратното.

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Дани Симпсън, който споделяше една съблекалня с Роналдо в ранните му дни на "Олд Трафорд", е убеден, че историята на легендата е далеч от края си. В интервю за GOAL Симпсън категорично заяви, че Роналдо може да играе успешно още 3-4 години.

"Не мисля, че някой може да си позволи да го отпише - каза той. - Стига да продължи да вкарва голове и да не получава контузии, няма да се изненадам, защото той си е той. Знам, че копнее за 1000 гола. И мисля, че иска да играе със сина си.

Последното е една от най-големите цели, към които можеш да се стремиш, след като си спечелил всичко. Да споделяш един терен със сина си сигурно е нещо уникално. Той е просто феноменален човек и играч и това, което направи за играта, е невероятно."

Мотивацията му е строго лична

За човек, който е покорил най-силните европейски лиги, вдигнал е пет трофея от Шампионската лига и е извел нацията си до титлите на европейско първенство и в Лигата на нациите, следващото предизвикателство пред Роналдо е дълбоко лично, тъй като той се бори с времето, за да продължи да играе достатъчно дълго, за да споделя една съблекалня със сина си.

"Би ми харесало, би ми харесало много - признава той. - Не е нещо, което да ме държи буден през нощта, но определено би ми харесало. Ще видим. По-скоро е в неговите ръце, отколкото в моите."

Има още работа за вършене в Близкия изток

Престоят на Роналдо в Саудитска Арабия му донесе още индивидуални рекорди, но отборният успех засега му убягва и той продължава да преследва титли на вътрешната и континенталната сцена. Възползвайки се от силната форма на Роналдо и Жоао Феликс, Ал-Насър започна блестящо кампанията си в първенството и целта му е шампионското злато.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com