Ван Дайк нападна здраво легенда на Манчестър Юнайтед

Капитанът на Ливърпул Върджил Ван Дайк заяви, че критиката на Уейн Рууни, която обвинява липсата на лидерство за лошата форма на отбора от Анфийлд напоследък, е "мързелива".

"Червените" спечелиха титлата във Висшата лига миналия сезон в първия сезон на мениджъра Арне Слот, но след като започнаха сезон 2025-26 с пет победи в елита, те изостанаха.

Миналата седмица те претърпяха четвърта поредна загуба в първенството в Брентфорд и след загубата от "пчелите", бившият нападател на Англия и Манчестър Юнайтед Рууни каза, че Ван Дайк и съотборникът му Мохамед Салах "не са водили наистина този отбор този сезон".

"Не го чух миналата година. Не ме боли. Само да се върна към този конкретен играч, очевидно легенда, голям играч, който вдъхнови толкова много хора, мога да кажа само положителни неща, но чувствам, че този коментар е просто, бих казал, малко мързелива критика."

Лесно е да обвиняваме другите играчи, но той знае, че го правим заедно, опитвайки се да помогнем на всеки един от нас да се измъкне от това. Миналата година, когато нещата вървяха добре, изобщо не се чуваше това. Такова е".

