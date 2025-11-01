Сензация: Идват ли тежки дни за легендарната НБА

Новият сезон в НБА започна ударно, но не само порад изцяло баскетболни причини. По-скоро баскетболът остана на заден план, макар в първата седмица от годината да имаше страхотни мачове и невероятни индивидуални представяния. Най-обсъжданата тема са арестите на Тери Розиър от Маями Хийт и на легендата Чонси Билъпс - треньор на Портланд и член на Залата на славата заради блестящата си кариера.

Преди да се вдигне шум около това, че Розиър е манипулирал представянето си заради залози, а пък Билъпс е част от грандиозна схема с покер измами, последният скандал от това естество в Лигата бе преди близо две десетилетия. Тогава съдията Тим Донахи бе разследван от ФБР, а после и осъден, след като стана ясно, че в два последователни сезона - 2005/2006 и 2006/2007 е залагал на собствените си мачове.

На по-късен етап самият той призна, че всъщност е започнал да залага пари на двубои, които ръководи, още през сезон 2003/2004, а това е продължило и през 2004/2005, както и двете години, заради които е е погнат от федералните власти.

Съдия действа сам

Но за разлика от сегашния случай, в който става дума за организирани действия, Донахи е действал предимно сам, споделяйки информация само на близки до него хора. Бившият съдия е работил и със собственик на букмейкърски бар в Пенсилвания, към когото е подавал вътрешна информация. Първоначално бившият рефер е бил награждаван с $2000 за осъществяването на прогноза, базирана на дадените от него данни, a после сумата набъбва до $5000. Въпросният собственик - Джими Батиста, инвестира почти $300 000 в замяна на информация. Но всъщност това не е всичко, дали за да отклони вниманието от себе си или защото е истина, вече когато е подсъдим, Донахи напада НБА. Заявявайки, че няколко плейофни мача през годините са били ръководните от съдиите спрямо инструкции от Лигата.

НБА манипулира съдиите

"Бяха игнорирани лични нарушения, макар да се случваха точно пред играчите. А НБА имаше интерес да удължи някои плейофни серии и използваше съдиите за това", казва Донахи, намеквайки, че по второто твърдение става дума за мач №6 от финалите на Запад между Лос Анджелис Лейкърс и Сакарменто Кингс през 2002-а.

Тогава съдийството действително е меко казано скандално, а баскетболистите на Лейкърс изпълняват 27 наказателни удара. Само в рамките на последната част на мача. В крайна сметка Донахи е осъден на 15 месеца затвор и три години пробация след това.

След като изтърпява присъдата си, той пише книга, озаглавено "Лично нарушение: От първо лице за скандалите, които разртърсиха НБА". Но се оказа, че доста от фактите, изложени в книгата, не са такива, каквито са представени от автора.

Отново заплаха от затвор

А сега, години по-късно, Донахи отново изскочи в светлината на прожекторите. Което не е изненада, предвид естеството на настоящия скандал. Бившият съдия, който има 13 години опит в НБА зад гърба си, коментира случващото се. "Това е просто върха на айсберга, когато говорим за разследване с подобен мащаб. ФБР е в играта, а Билъпс и Розиър ще седната да говорят с тях, защото са заплашени от 10, 15, 20 години затвор", смята той. "Ще ги изплашат до смърт и те ще им съдействат, защото не искаш да прекараш 20 години в затвора, при положение, че имаш семейство у дома. Ще има много други големи имена, замесени в този скандал. И не мисля, че НБА ще може да покрие нещо такова. Най-лошото тепърва предстои".

