Сензационен трансфер се пече в Англия

Защитникът на Манчестър Сити Мануел Аканджи може да продължи кариерата си в друг клуб от Висшата лига - Тотнъм, съобщават британските медии.

Според информациите, лондонският клуб се интересува от 30-годишния швейцарец и е фаворит за подписа на играча, към когото апетити имат още Милан и Кристъл Палас.

Аканджи играе за Сити от 2022 г. През това време той е изиграл 136 мача във всички турнири с 5 гола и 3 асистенции. Договорът на играча с клуба е до края на юни 2027 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 28 милиона евро.

