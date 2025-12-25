Арсенал ще рине трофеи

Бранителят на Арсенал Уилям Салиба иска той и неговите съотборници да спечелят множество трофеи през 2026 година.

"Наясно сме, че можем да триумфираме във всеки турнир, в който играем. Бяхме близо до спечелването на Висшата лига през последните три години, като стигнахме до полуфиналите на Шампионската лига и Купата на лигата миналия сезон.

Трябва да демонстрираме нашите способности на терена, за да започнем да печелим трофеи. Близо сме и трябва да се поучим от последната кампания. Най-важното в края на шампионата са купите, които държим. Краят и случващото се в него винаги е най-важно. Всеки иска да брои трофеите си на финала на своята кариера", коментира 24-годишният Салиба, цитиран от вестник Дейли Мейл.

Арсенал е начело в класирането във Висшата лига и има шансове да спечели общо четири трофея през сезона.

