Арне Слот изненада с новина преди лютото дерби с Нюкясъл

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот разкри, че си пише съобщения с колегата си от Нюкасъл Еди Хау.

Двата отбора се срещат в понеделник вечерта в последния двубой от втория кръг на Висшата лига, след което се очаква мърсисайдци да отправят последната си оферта за нападателя на "свраките" Александър Исак.

"Като цяло, симпатизирам на Еди Хау, защото е страхотен човек - заяви Слот на пресконференция. - Може би не е случайно, че съм си писал съобщения с него, защото мисля, че е много мил, честен и учтив колега.

Що се отнася до останалото, не е нужно да съчувствам на мениджър, който разполага с играчи като Гордън, Мърфи, Еланга, Барнс... Не е нужно да съчувствам на мениджър, който има толкова много добри футболисти в състава си.

Харесвам го и не мисля, че ще е изненада за някого, ако в даден момент поеме националния отбор на Англия. Той е единственият мениджър във Висшата лига, с когото някога съм си писал. Не мисля, че е добра идея да разкривам подробности за съдържанието."

