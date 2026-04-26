Арсенал удари Нюкасъл и си върна върха в Англия

Арсенал се завърна на първото място във Висшата лига след победа с 1:0 над Нюкасъл в мач от 34-я кръг. Единственото попадение падна още в началото и се оказа решаващо. Лондончани събраха 73 точки и изпревариха основния си конкурент. Натискът върху преследвачите остава сериозен при оставащи четири кръга до края.

Решаващият момент дойде в деветата минута. Еберечи Езе се разписа с прецизен удар от границата на наказателното поле след заучено изпълнение на корнер. Голът даде ранен аванс на домакините и позволи на отбора да контролира развитието на срещата.

До края и двата състава създадоха достатъчно положения, но не успяха да ги реализират. Темпото остана високо, а двубоят се превърна в битка за всяко пространство на терена.

Най-чистият шанс за изравняване се откри пред гостите в 79-ата минута. Йоан Уиса получи подаване от Ник Волтемаде и се оказа сам срещу вратаря, но стреля високо над вратата на Давид Рая.

С този успех Арсенал вече има 73 точки. Манчестър Сити остава втори със 70 точки, но и с мач по-малко, което запазва интригата в битката за титлата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com