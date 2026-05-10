Нотингам издрапа още една златна точка, спасението вече се вижда

Отборът на Нотингам Форест продължи впечатляващата си серия без загуба във Висшата лига, след като завърши 1:1 у дома срещу Нюкясъл в двубой от 36-я кръг. Тимът на Витор Перейра вече има осем поредни мача без поражение - четири победи и четири равенства, а спечелената точка може да се окаже безценна в битката за оцеляване.

Три кръга преди края Нотингам е 15-и с 43 точки и дръпна със седем пред първия под чертата Уест Хям, който по-късно днес приема лидера Арсенал в лондонско дерби. След отпадането от Астън Вила в Лига Европа през седмицата, за Форест фокусът вече е изцяло върху спасението във Висшата лига.

Първото полувреме не предложи много положения и логично завърши без голове, но след почивката домакините заиграха по-смело. Витор Перейра промени схемата на 4-4-2 и това веднага внесе повече напрежение пред вратата на Нюкясъл. Дилейн Баква на няколко пъти разклати защитата на „свраките“, а Ник Поуп изглеждаше неубедителен след опасно центриране на крилото.

Въпреки натиска именно гостите поведоха в 74-а минута. Харви Барнс получи подаване от Джейкъб Рамзи, нахлу в наказателното поле и с прецизен удар по земя откри резултата за 0:1. Нотингам обаче не се предаде и стигна до заслужено изравняване. Джеймс Макатий намери отлично свободно пространство в наказателното поле, насочи топката натам, а Елиът Андерсън я прати в мрежата за крайното 1:1.

Астън Вила също стигна само до точка, след като завърши 2:2 срещу Бърнли. Тимът на Унай Емери обърна резултата от 0:1 до 2:1 с попадения на Рос Баркли и Оли Уоткинс, но Макс Флеминг донесе равенството за домакините. В друга среща Кристъл Палас и Евертън направиха зрелищно 2:2.

Първенство на Англия, срещи от 36-я кръг на Висшата лига:

Бърнли-Астън Вила 2:2

Кристъл Палас-Евертън 2:2

Нотингам-Нюкасъл 1:1

По-късно днес:

Уест Хям-Арсенал

От събота:

Ливърпул-Челси 1:1

Брайтън-Уулвърхямптън 3:0

Фулъм-Борнемут 0:1

Съндърланд-Манчестър Юнайтед 0:0

Манчестър Сити-Брентфорд 3:0

В понеделник:

Тотнъм-Лийдс

Начело в класирането е Арсенал със 76 точки от 35 мача, пред Манчестър Сити със 74, Манчестър Юнайтед с 65, Ливърпул и Астън Вила с по 59, Борнемут с 55 и Брайтън с 53 точки.

