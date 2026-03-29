Разкриха тайното оръжие на Иран! Икономика срещу война

Иран активира своята т.нар. „икономика на съпротивата“ - модел, изграждан с десетилетия, за да устои на санкции, изолация и военен натиск. В условията на война и нарастваща икономическа криза тази система се оказва ключова за оцеляването на страната. Според анализ на „Файненшъл таймс“, въпреки ударите по инфраструктурата и високата инфлация, икономиката продължава да функционира. Експертите смятат, че тя може да издържи дори при продължителен конфликт.

Модел, създаден за криза

Още след Ислямската революция през 1979 година Иран започва да изгражда икономика, която да намали зависимостта от външния свят. Страната инвестира в местно производство на ключови стоки - от фармацевтични продукти до авточасти и техника.

Енергийната инфраструктура също е изградена с мисъл за устойчивост. Стотици електроцентрали са разпръснати из страната, така че да не могат да бъдат лесно парализирани при атаки.

Бартер и алтернативни канали

Един от най-ефективните инструменти на Техеран остава бартерът. Иран изнася петрол и в замяна получава храни, машини и други стратегически ресурси, като по този начин заобикаля санкциите.

През последните години страната значително усъвършенства механизмите за алтернативна търговия, особено след затягането на санкциите по време на първия мандат на Доналд Тръмп.

Икономика под натиск, но не и в колапс

Въпреки щетите от военните действия и спада на жизнения стандарт, анализатори отбелязват, че иранската икономика остава сравнително устойчива. Според оценки тя може да издържи дори ако конфликтът продължи година.

Иран разполага с една от най-диверсифицираните икономики в региона, което му дава допълнителна стабилност, въпреки вътрешните проблеми и неефективност.

Гъвкавостта като ключово предимство

Способността на индустрията бързо да преминава от внос към местно производство се оказва решаваща. Този модел позволява на страната да компенсира липсата на достъп до международни пазари.

В условията на глобална несигурност и нестабилни доставки именно тази гъвкавост превръща „икономиката на съпротивата“ в едно от най-силните оръжия на Иран - не на бойното поле, а в икономиката.

