Идва Мондиал със 104 мача и 5000 км разстояния
Най-мащабното световно първенство в историята
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Най-мащабното световно първенство в историята
Идеите на УЕФА засягат груповата фаза и може да бъдат реализирани през 2024 г
Първенството на България ще е с променен формат от сезон 2020/21, обявиха от БФС
Ако не започне през септември правят две дивизии
Четвъртфиналите и полуфиналите в Шампионската лига и Лига Еврова да са в един мач ще решават на 17 март