Ансамбълът ни завоюва трети медал на световното
Гимнастичките ни ще излязат на килима още в спора за медалите на три обръча и два чифта бухалки
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Гимнастичките ни ще излязат на килима още в спора за медалите на три обръча и два чифта бухалки
Това е първи медал за България от шампионата
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