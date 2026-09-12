Ансамбълът ни завоюва трети медал на световното
Гимнастичките ни ще излязат на килима още в спора за медалите на три обръча и два чифта бухалки
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Гимнастичките ни ще излязат на килима още в спора за медалите на три обръча и два чифта бухалки
Подиумът е трети в кариерата на 16-годишната сноубордистка
Пишете нова страница в историята си, казват от Олимпийския музей
Завоюва олимпийски бронз
Златото отиде при отбора на домакините, а среброто взе Румъния.
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Кимиа Ализадех победи световната номер 1 Дзонгши Лио
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Българинът Радомир Стоянов ще се бори на репешажите
Българите започнаха отлично срещата и поведоха рано в резултата
Това е нов сериозен успех за селекцията, водена от старши треньора Мартин Стоев
Националният ни отбор спечели три сребърни и четири бронзови медала
Българката отнесе рускиня с технически туш в малкия финал
Българките заеха трето място в турнира по художествена гимнастика за Купа „София“
Българската грация взе златото и титлата и на бухалки
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