Да подкрепим Александър Василев и Пьотр Нестеров в Пловдив

Националите на България за Купа „Дейвис" Александър Василев и Пьотр Нестеров ще изиграят в сряда срещите си от втория кръг на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро.

Василев ще се изправи срещу седмия поставен Сандро Коп (Австрия), а Нестеров ще играе срещу шестия в схемата Матео Мартино (Франция).

Седем българи ще участват и в надпреварата на двойки, като техните срещи също ще се проведат в сряда.

Зрителите ще могат да наблюдават на централния корт на ТК „Локомотив" четири мача с българско участие.

Александър Донски и Сидхант Бантиа (Индия), поставени под №1 в схемата, ще стартират срещу българите Алекс Ганчев и Антъни Генов.

Националите за Купа „Дейвис" Илиян Радулов и Александър Василев ще играят срещу Томас Фанкат (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия).

Другите ни национали Янаки Милев и Пьотр Нестеров ще започнат участието си срещу вторите поставени Ярно Янс и Нилс Вискер (Нидерландия).

Програма за сряда:





Организаторите ще направят всичко възможно срещите с участието на водещите български тенисисти да не започват преди 15:30 часа, за да могат повече любители на тениса да наблюдават двубоите на живо.

Входът за всички срещи е свободен.

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност на младите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основна цел при организирането на турнира е да се даде шанс на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят силни международни мачове, да натрупат ценен опит и да спечелят точки за световната ранглиста.

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