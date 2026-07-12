Нов национален стадион на дневен ред. Керязов постави голямата цел

България трябва да има нов модерен национален стадион, а първите разговори със столичния кмет Васил Терзиев вече са проведени. Това обяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в ефира на Нова телевизия. Все още не са определени мястото, източникът на финансиране и моделът за бъдещата поддръжка на съоръжението.

Керязов постави като друга голяма цел България да се класира на европейско първенство по футбол по време на неговия мандат.

„България заслужава нов модерен национален стадион. Вече имам няколко разговора с кмета Терзиев по въпроса. Още е рано да се каже къде ще бъде новият стадион. Трябва да се коментира с какви пари ще се изгради и как ще се поддържа“, заяви министърът.

Идеята за нов национален стадион беше посочена от Керязов като един от големите инфраструктурни въпроси пред държавата още при представянето на приоритетите на неговия екип. Той настоява първо да бъдат направени анализи, които да покажат реалната стойност на проекта и възможностите за неговото финансиране.

„Силно се надявам и пожелавам България да се класира на европейско първенство по време на моя мандат. Нашата мисия е да изградим по-добри условия за децата да тренират“, каза Керязов.

Министърът обвърза тази цел и с политиката за повече движение сред учениците. По думите му инициативата за сутрешна гимнастика е започнала с 50 деца, но е получила положителна реакция от родителите.

„Надявам се утринната гимнастика да стане практика и задължителна в учебните заведения“, заяви той.

Керязов разказа, че спортът е определил и личния му път. „Мечтата ми беше да стана спортист и акробат. Спортът ми даде дисциплина и други качества, които само той може да даде“, каза бившият световен шампион по акробатика.

Той посочи, че е влязъл в политиката след покана от Румен Радев. „Първо ми предложи да участвам в кампанията, а по-късно и да стана министър на спорта. Надявам се и като министър да изляза с чест, както беше в ролята ми на заместник-кмет“, заяви Керязов.

Сред сериозните предизвикателства пред екипа му са натрупаните конфликти и проблеми в спортните федерации. Министърът постави като основна задача възстановяването на доверието между държавата, ръководствата на федерациите и самите състезатели.

„Има натрупани проблеми в спортните федерации. Искаме да изградим доверие между министерството, федерациите и спортистите. Бюджетът ни тази година е 90 милиона“, каза той.

Керязов коментира и разходите около провеждането на „Джиро д’Италия“. Той не посочи цялата сума, изразходвана за събитието, но заяви, че 14 милиона са били осигурени само от бюджета на спортното министерство. Министърът не скри разочарованието си, че ведомството не е получило достатъчно рекламна видимост срещу направения разход.

Предстоящото домакинство на „Евровизия“ също поставя задачи пред спортните власти. По думите на Керязов рекламодателите на „Арена 8888 София“ са дали съгласие името на залата временно да бъде променено, ако конкурсът се проведе там.

„България ще трябва да плати 5000-6000 евро компенсация“, уточни министърът. Той подчерта, че според него всеки от големите български градове има възможност да посрещне мащабното събитие.

В плановете на министерството влиза и бъдещето на изоставения комплекс „Червено знаме“. Керязов смята, че обектът трябва да бъде изграден отново, а не да се правят частични ремонти без обща визия.

„Трябва да се започне наново“, заяви министърът и определи възстановяването на комплекса като дългосрочна цел. По-рано той посочи публично-частното партньорство като възможен модел, при който държавата запазва собствеността си.

Състоянието на „Червено знаме“ отново привлече внимание след инцидент с дете, паднало в необезопасена шахта. Столичната община, спортното министерство и държавното дружество, което управлява комплекса, започнаха спешни действия за ограничаване на достъпа и обезопасяване на терена.

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