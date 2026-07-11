И бизнесмен изобличи манипулациите на Демерджиев. Отрече полети с Пеевски

Все повече стават доказателствата, които изобличават вътрешния министър Иван Демерджиев в манипулации по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски.

"В течение съм с тази нелепа информация. Абсолютно невярно е това, нямам честта да познавам г-н Пеевски", заяви за NOVA бизнесменът Любомир Петров. Неговото име излезе в справката на ГДБОП за полетите на Делян Пеевски, която Демерджиев депозита в парламента след многократното настояване на адвоката на Пеевски Хамид Хамид, зам.-председател на ПГ на ДПС.

Според данните на Демерджиев Петров и Пеевски са летели заедно до Истанбул в навечерието на коледните празници миналата година. В регистрите името на Петров се открива като собственик и управител на няколко дружества от Ихтиман и Берковица, повечето от които свързани с ловен туризъм. Той категорично отрече да е пътувал с лидера на ДПС.

„Нямам идея от къде моето име е замесено в цялата тази история. Най-вероятно става дума за някакво съвпадение на имена”, каза Петров пред NOVA.

Той обясни още, че е готов да си търси правата по законов път.

„Аз съм бил в България по това време и нямам представа как ЕГН-то ми ще е там. Аз съм на 58 години и не може някой да си позволи просто така да бъде хвърлено името ми в пространството. Но няма да оставя тези неща така в никакъв случай. Тези, които са злоупотребили с името ми, ще си понесат отговорността, която закона предвижда в такива случаи”, заяви Петров.

Още вчера с позиция до медиите излезе конституционният съдия Десислава Атанасова, която за пореден път отрече да е била на борда на един самолет с Делян Пеевски. Тя нарече справката на ГДБОП „екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи”.

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