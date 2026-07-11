Представители на ДПС се срещнаха с изселници в Маниса

Десетки изселници от България посрещнаха в град Маниса делегацията на ДПС, в чийто състав са кметове на общини, народни представители и представители на ръководството на партията.

В рамките на посещението бяха проведени сърдечни и ползотворни срещи с представители на Организацията за култура и солидарност на изселниците от Балканите, с наши сънародници в Маниса, в община Караагач, в квартал Селимшахлар, съобщи пресцентърът на ДПС.

От името на председателя на ДПС Делян Пеевски кметът на община Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн изрази искрената си благодарност за доверието и подкрепата, които изселниците оказаха на ДПС на парламентарните избори през април 2026 г. Той предаде поздравите на председателя на партията и неговите пожелания за здраве, благополучие и успехи.

Заместник-председателят на 52-рото Народно събрание и член на ЦОБ на ДПС Айтен Сабри подчерта, че силата на общността се гради върху единството, взаимното уважение и солидарността. Тя отбеляза, че връзката с нашите изселници в Турция остава приоритет и че техният принос за съхраняването на добросъседските отношения е безценен.

По време на срещите беше обсъдена актуалната политическа обстановка в България. Нашенци, живеещи в Маниса, декларираха своята подкрепа за провежданите политики от ДПС в интерес на хората. Те изразиха своя интерес към случващото се в родината и поставиха въпроси, свързани с развитието на родните им места. Споделиха добрите си впечатления от пътуванията в България , свързани с реализираните и изпълняваните инфраструктурни проекти в управляваните от ДПС общини, които подобряват условията за живот и създават по-добра среда за жителите.

Общото мнение на всички участници в срещите беше, че изселниците са естествен мост на приятелството между България и Турция. Единството, взаимната подкрепа и запазването на връзката с родината остават ценности, които трябва да бъдат съхранявани и предавани на следващите поколения.

В делегацията участваха заместник-председателят на ДПС и кмет на община Кърджали Ерол Мюмюн, заместник-председателят на 52-рото Народно събрание и член на ЦОБ на ДПС Айтен Сабри, кметът на община Черноочене и член на ЦОБ на ДПС Айджан Ахмед, народните представители Сейфи Мехмедали, Шендоан Халит и Байрам Байрам , кметът на община Исперих Белгин Шукри, кметът на община Лозница Севгин Шукри и Хюсеин Хафъзов – народен представител в 42-рото, 43-тото, 50-ото и 51-вото Народно събрание.

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