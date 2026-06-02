ФИФА взе важно решение за световното първенство

Селекционерите на националните отбори по футбол могат да използват лаптопи за тактически разбор по време на мачовете от Световното първенство, съобщава The Athletic.

Въпросът бе повдигнат по време на приятелски мач на САЩ със Сенегал в неделя, в който Маурисио Почетино даде наставления на играчите си с лаптоп по време на пауза за хидратиране.

Според правилниците на Международния борд на футболните асоциации (IFAB), треньорите могат да използват "малки, мобилни, ръчни устройства (в това число микрофони, слушалки, мобилни телефони/смартфони, таблети и лаптопи)". Това означава, че селекционерите и техните щабове могат да правят тактически разбори с лаптопи по време на хидратиране на футболистите, стига да го правят в тхеническата зона за треньори.

Почивките за хидратиране са донякъде новост за Мондиал 2026.

В миналото паузи в мачове бяха правени само при твърде високи температури, но през тази година на всеки двубой съдиите могат да отсъждат почивка от три минути в средата на полувремената.

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