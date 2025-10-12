Сблъсък в морето! Китай и Филипините на нокти

Водите на Южнокитайско море отново се нажежиха. Филипините и Китай си отправиха взаимни обвинения след пореден инцидент между техни кораби в района на архипелага Спратли – стратегическа зона, богата на ресурси и изпъстрена с териториални претенции.

Сблъсъкът, включващ използване на водни оръдия и пряк удар между плавателни съдове, поставя под въпрос докъде може да стигне този дългогодишен морски спор, който все по-често се превръща в изпитание за регионалната стабилност.

Филипините обвиняват Китай в „заплаха“ и агресия

Филипините твърдят, че китайски кораби са използвали водни оръдия и са блъснали филипински плавателен съд в близост до контролирания от Манила остров Титу в архипелага Спратли. В изявление на филипинската брегова охрана действията на Пекин бяха описани като „ясна заплаха“.

По данни на Манила, три кораба са били закотвени край острова като част от правителствена програма за защита на местните рибари, когато китайски плавателни съдове се приближили и започнали да стрелят с водни оръдия, за да ги сплашат.

Час по-късно кораб на китайската брегова охрана насочил водно оръдие директно към филипински кораб, след което се блъснал в кърмата му. Филипинските власти уточниха, че има материални щети, но няма пострадали членове на екипажа.

Китай отвръща: „Манила наруши нашите води“

Пекин от своя страна отхвърли обвиненията и обвини Филипините в „незаконно навлизане“ във водите край Санди Кей — малък коралов риф в северната част на остров Титу. Според китайската брегова охрана, именно филипински правителствени кораби „са дошли опасно близо“ до китайски плавателен съд, което е довело до сблъсъка.

Официалните медии в Китай представиха случая като провокация от страна на Манила, а Министерството на външните работи в Пекин настоя, че страната има „неоспорим суверенитет“ над съответните води.

Море от претенции и геополитическо напрежение

Инцидентът е поредният в поредица от конфронтации между двете държави в региона на Южнокитайско море, и по-конкретно в архипелага Спратли — район, който от години е символ на геополитическа нестабилност.

През последните месеци напрежението се изостри особено около плитчината Скарбъро, известна във Филипините като Панатаг, а в Китай — като остров Хуангян.

Филипините, Виетнам, Малайзия, Бруней и Индонезия също имат териториални претенции към различни части от богатото на ресурси море, което е един от най-натоварените търговски маршрути в света – по него преминава стока на стойност над 3 трилиона долара годишно.

Въпреки периодичните дипломатически призиви към диалог, експерти предупреждават, че всяка нова искра може да се превърне в пожар,

