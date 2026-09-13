Страшна драма в морето. Кораб потъна, много загинали
45 души бяха спасени
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45 души бяха спасени
Двете страни си размениха остри обвинения след инцидент край архипелага Спратли
САЩ и Япония преразгледаха военните си договори
Пекин. Повече от 70 души са изчезнали след като три рибарски лодки потънаха по време на мощен тайфун в Южнокитайско море, според китайските държавни м...
Ханой. "Китай не бърза да подпише предложеното споразумение за морските правила с Югоизточна Азия, което ще управлява поведението в спорното Южнокит...
Китай обеща да продължи военните патрули във водите, над които има териториални претенции, на фона на спорове със съседите си относно Южнокитайско мор...