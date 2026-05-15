BILLA грабна „Зелените Оскари“ с инвестиция за над 30 млн. евро

BILLA България се превърна в големия победител на тазгодишното издание на конкурса „Най-зелените компании в България“. Компанията спечели първа награда в категорията „Хранителна индустрия – сектор услуги и търговия“. Освен голямото отличие, веригата получи още две престижни награди – за „Зелена инвестиция“ и „Зелена иновация“, благодарение на новата си логистична база в село Загоре, определяна като един от най-модерните и устойчиви индустриални проекти у нас.

Наградите, известни още като „Зелените Оскари“, се връчват от b2b Media и отличават компании с най-сериозен принос в сферата на устойчивото развитие, екологичните инвестиции и корпоративната отговорност. В конкурса ежегодно участват едни от най-големите компании и организации в България.

Сред проектите, които впечатлиха журито тази година, е новият логистичен център на BILLA край Стара Загора. Инвестицията надхвърля 30 млн. евро, а базата вече е сертифицирана с най-високото ниво „Outstanding“ по международния стандарт BREEAM – едно от най-престижните отличия за устойчиво строителство в света.

Компанията развива мащабна стратегия за модернизация на инфраструктурата си чрез енергийно ефективни технологии, интелигентни системи за управление на енергията и по-широко използване на собствено произведена чиста енергия. Част от усилията са насочени и към обновяване на съществуващите обекти с фокус върху по-нисък разход на ресурси и по-висока дългосрочна ефективност.

„За нас устойчивото развитие не е отделен проект, а начинът, по който планираме бъдещето на компанията“, заяви изпълнителният директор на BILLA България Албена Георгиева. По думите ѝ зад отличията стоят усилията на екипите и партньорите на компанията, които работят за внедряване на модерни и отговорни решения във всички направления на бизнеса.

С новите отличия BILLA затвърждава позицията си като една от компаниите, които най-активно инвестират в зелена трансформация на търговския сектор в България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com