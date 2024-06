Fest Team с предварително споразумение за придобиване на Charmenko

Fest Team, най-голямата промоутърската компания в България, анонсира подписването на предварителен договор за придобиване на Charmenko (включително – Charm Music и Charmworks), източноевропейския промоутър, агенция за ангажиране на световноизвестни артисти за концерти и фестивали, популярна с богатия си опит, широка мрежа от контакти и собствено портфолио с изпълнители. Този стратегически ход е изключително важна стъпка в стратегията за растеж на Fest Team, чиято цел е да затвърди регионалното си присъствие и да разшири дейността си в Източна Европа, Балканите, Турция, балтийските държави и др. Очаква се окончателният договор да бъде финализиран по-късно това лято.

„Придобиването на Charmenko е трансформираща възможност за Fest Team“, споделя Стефан Еленков, главен изпълнителен директор на Fest Team. „За нас е привилегия да се обединим с популярна и уважавана компания в музикалната индустрия като тази. Вярвам, че като комбинираме експертизата и професионализма на екипа на Fest Team в организирането на големи музикални събития със силните контакти на Charmenko и техния повече от 30 годишен опит и познания за индустрията, ще успеем да създадем синергия, която ще предефинира музикалния пейзаж на Източна Европа. Това стратегическо обединение ще ни помогне да свързваме адекватно артистите с локациите и фестивалите и да предлагаме цялостни решения, които да подобрят преживяването, както за изпълнителите, така и за публиката.“

Това стратегическо придобиване не само ще обогати портфолиото на Fest Team, но и ще разшири забележително неговия географски обхват и културно влияние. Силното присъствие на Charmenko на всички пазари в Източна Европа ще предостави на Fest Team по-широк достъп до разнообразни музикални таланти и пазари в целия източноевропейски регион. А това ще позволи на компанията да предложи още по-пъстри музикални преживявания на своята публика, като същевременно насърчава културния обмен.

Основателят и собственик на Charmenko, Nick Hobbs споделя: „Като група компании, работещи в целия източноевропейски регион, ние оцеляхме по време на пандемията от COVID-19, като дори се върнахме към растежа, който имахме в предишното десетилетие. Въпреки неблагоприятния период за независимите промоутъри, компанията ни успя да отвори нови офиси и да удвои размера си от 2021 г., без да натрупа дългове. Чувствам, че точно сега е моментът да се присъединим към по-голяма източноевропейска организация за промотиране, ангажиране на артисти и качествени услуги в забавния сектор за целия регион, която умее да интегрира креативност, синергии и професионализъм с дългосрочни стратегии и която поставя артистите, публиката и клиентите в основата на нашата мисия."

Заедно - Fest Team и Charmenko - са готови да поставят нови стандарти в организирането и промотирането на събития, в отношенията и развитието на артистите и ангажирането на публиката, потвърждавайки своя ангажимент да предоставят изключителни музикални преживявания навсякъде, където работят.

За Fest Team

Fest Team е най-голямата промоутърска компания в България, чиито събития събират годишно повече от 200,000 ентусиазирани фенове с впечатляващия си списък от концерти и фестивали. Богатото портфолио на Fest Team включва знакови събития като серията концерти Sofia Solid, фестивала Hills of Rock и Spice Music Festival, както и незабравими изпълнения от световни суперзвезди като Pantera, Eros Ramazzotti, Arctic Monkeys, Ed Sheeran, Andrea Bocelli, Iron Maiden, Amon Amarth, Kreator, Tom Jones, Omara Portuondo, Megadeth, Fun Lovin' Criminals, Five Finger Death Punch, Lenny Kravitz, Franz Ferdinand, Editors, Nothing But Thieves и много други.

С разнообразно портфолио и богат опит в производството на събития на живо, Fest Team е лидер на българския пазар, предоставяйки несравними музикални изживявания. Оперирайки и в цяла Югоизточна Европа, Fest Team обединява водещите местни компании в организирането на мащабни професионални събития на пазара за забавления.

Fest Team не е просто организатор на събития – компанията предоставя пълноценен подход с 360° решения от всякакъв мащаб. От мега шоута на стадиони и открити фестивали до концерти, клубни гигове и големи корпоративни събития, Fest Team създава дигитално и социално съдържание, предлага необходимите ресурси за финансово планиране, банкови услуги и фасилитиране при финансиране, маркетинг и промоционален сървиз, дизайн и стратегическо планиране, съдейства с активирането на партньори и спонсори, продажба на билети и контрол на достъпа, системи за плащане на място, кетъринг и продажби на място, конструкции и създаване на временни локации, логистика, поддръжка на сцена и техника, визия, звук и осветление, както и сигурност и охрана по време на събитията.

За Charmenko

Charmenko е базирана в Истанбул със свои офиси в Полша, Чехия и Словакия, Унгария, Хърватия и Сърбия. Като Charm Music, промотира събития във всички държави, където има офиси, но и работи на принципа на съвместни партньорства в балтийските държави и България (с Fest Team). Charmenko ангажира световни звезди за клубни гигове, концерти и фестивали и организира събития още и във Финландия, бивша Югославия, Румъния, Молдова, Гърция и Кипър, Кавказ и Египет, както и в балтийските държави, България и др. Charmenko очаква веднага след края на войната, с нетърпение да се върне и в Украйна и веднага след падането на руските и белоруските режими - да се върне и в Русия и Беларус.

Като Charmworks, имат собствено впечатляващо и еклектично портфолио с артисти от цял свят.









Вижте всички актуални новини от Standartnews.com