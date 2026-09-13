Къде живеят най-богатите българи? Адресите, които струват милиони
От Бояна до Марково - златната карта на имотите се променя
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От Бояна до Марково - златната карта на имотите се променя
На крачка от София се ражда новия квартал на богатите
Тоня Папукчиева-Бодурова е напуснала дома си на 20 май и оттогава няма следа от нея
Имотите минаха 1 милион евро
Отиде там, където спомените и настоящето се срещат с нежност
Заедно променяме картинката за по-добро и устойчиво бъдеще
Има и екопътеката с невероятна гледка
Минерални извори датира от тракийско и римско време
Общинският съветник от БСП се обърна към кмета на София Йорданка Фандъкова
Най-вероятнaтa причина е неправилно изпреварване и отнемане на предимство
Там жителите на столичните квартали “Панчарево“ и “Кокаляне“ протестират заради лоша инфраструктура
Над 1200 млади шарана бяха пуснати във водоема
Слух, че армейците тренират праща здравни инспектори на Панчарево
Публиката край езерото в Панчарево буквално полудя
83 ОУ има над 40 растителни вида в двора, включително къри и ехинацея Едва ли има друго българско училище, в чийто двор да расте... къри. Или мурсалс...
Първи сняг в столицата. Тази вечер снежинки прехвърчаха в района на Панчарево. Там се е образувала снежна покривка от 4 см, съобщи БГНЕС. Столична о...
Среща-разговор с жителите на село Железница организира кандидатът на ГЕРБ за кмет на селото Дойчин Сремкин. На срещата присъстваха и кандидатът на ГЕ...
Кандидатът за кмет на кметство от ГЕРБ Николай Гюров се срещна с представители на бизнеса от с. Бистрица. Специални гости бяха кандидатът за кмет на р...
Фирма, наета от Държавно горско стопанство, причини авария на електропровод 20 киловолта и остави без ток с. Пасарел, част от с. Кокаляне и вилна зона...
ЦСКА и сдружение "ЦСКА Завинаги" започват ремонти на "Арамията" и изграждането на два терена в Панчарево. Това са реалистичните цели предвид тежкото ф...