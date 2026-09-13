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Снегът дойде и в столицата

Снегът дойде и в столицата

Първи сняг в столицата. Тази вечер снежинки прехвърчаха в района на Панчарево. Там се е образувала снежна покривка от 4 см, съобщи БГНЕС. Столична о...

27 ноември | 21:31
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