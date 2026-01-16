Венера влезе във Водолей. Идват хубавите дни!

Венера, планетата на романтиката и парите, влезе в най-големия ексцентрик на зодиака - Водолей, за да ни донесе големи промени, които чакаме отдавна. Задръжките падат, клишетата умират, задават се емоции и изживявания, които изобщо не са в наш стил, но ще ни направят много по-свободни.

Периодът от днес до 11 март е нещо като космически сигнал за началото на изключителна нова глава във финансите, любовта и взаимоотношенията.

Досега Венера беше в Козирог - ясна, прагматична, лишена от романтика и сантименталност. От днес, преминавайки във Водолей, тя става по-хуманна, чувствителна, с акцент върху съвременни технологии и нестандартни подходи.

В личен план идва време за необичайни срещи с хора, които са на една вълна с вас. В делово отношение сега е моментът да се създадат приятелски съюзи, да се вземат важни решения и да се положат стабилните основи.

И тъй като Марс е в точен съвпад с Меркурий, към новите емоциите и перспективи се добавя и решителност.

Като цяло, звездите стават доста благоприятни. А още по-хубавото тепърва предстои. Идва новолуние с такава конфигурация на небето, която отдавна не сме виждали.

С две думи - Луна в Козирог и Венера във Водолей няма да носят много топлина, но ще ни залеят с много светлина, яснота, разбиране и нова перспектива.

Затова не се учудвайте, ако още днес изведнъж ви се приискат нестандартни удоволствия или проявите интерес към хора, които досега не сте забелязвали.

Що се отнася до разходите, изчакайте. Венера във Водолей е добра за пазаруване, но нека се успокои в новия знак и следващите седмици ще дойде времето за глезене.

