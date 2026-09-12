Ретрограден Плутон носи трансформация на 3 зодии
Напредъкът не винаги се измерва с финансови бонуси или гласни похвали
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Напредъкът не винаги се измерва с финансови бонуси или гласни похвали
На 12 юли Слънцето и ретроградният Меркурий се срещат в Рак
Новата седмица започва обещаващо
Огромен късмет за Лъва, Рибите сбъдват мечта, любовно признание за Рака
Много позитивни събития за всички
За някои е добре да си починат у дома
Девата да се погрижи за себе си
Малките наглед решения, ще са много важни
Това е период, в който любовта, късметът и успехът ще се подредят по почти магичен начин
Някои ще се трудят повече, а други се радват на предложения
Интуицията ще бъде ценен ориентир почти за всяка зодия
Любовта изненадва Везните, Козирогът решава бъдещето
Раците да останат у дома и да се наслаждават
Раците да се държат за семейството
Вслушайте се в интуицията си – днес тя ще бъде по-точна от всякога
Известният астролог описа същността на всяка зодия само с една ключова фраза
Вижте докога ще продължи той
Пари, любов и неочаквани обрати
Три зодии ще бъдат във вихъра на събитията днес