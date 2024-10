Рафаел Надал хвърли бомба! Съдбоносно решение

Рафаел Надал обяви, че ще се пенсионира от тениса. Намерението си да се оттегли от професионалния спорт той разкри с шокиращо изявление в четвъртък сутринта.

38-годишният Надал публикува емоционален видеоклип в интернет, в който съобщава за решението и разсъждава за кариерата си, която е „по-дълга и по-успешна, отколкото някога си представял“, информира Нова. Испанецът е смятан за един от най-великите играчи в историята, а според някои и за най-добрия от всички.

"Истината е, че имах трудни години, особено последните две. Не можех да играя без ограничения", каза испанската звезда. Той добави, че се опитвал да се състезава на най-високо ниво, но не е постигал желаните успехи, нито е виждал развитие в играта си на последните турнири, в които е участвал.

Надал сподели, че един от първите му големи успехи е финалът на Davis Cup през 2004 година в Севиля. "Чувствам се късметлия заради всички неща, които съм имал възможността да изживея", каза още тенисистът.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi