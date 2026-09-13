Някой сви бельото на Мадона, тя му предлага награда
„Това не са просто дрехи, те са част от моята история“, написа Кралицата на попа
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„Това не са просто дрехи, те са част от моята история“, написа Кралицата на попа
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Длъжниците на община Гоце Делчев ще намерят място в „срамен" списък. Това разкриха от кметството. Мярката е заради факта, че собственици на фирми, хот...