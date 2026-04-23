Жената на Том Ханкс с шокиращо признание за българското си семейство

Актрисата от български произход Рита Уилсън разкрива дълго пазена семейна тайна. През 2012 г., докато участва в британското документално предаване за генеалогия „Who Do You Think You Are?“, Уилсън открива, че баща ѝ е имал семейство в родната си България, преди да емигрира в Съединените щати, пише People.

„Това, което откриха за баща ми, беше, че неговата история е толкова шокираща и необичайна, че се придържаха само към нея“, сподели 69-годишната актриса и филмов продуцент в епизод на подкаста „How to Fail с Елизабет Дей“, публикуван във вторник, 21 април.

Както Уилсън си спомня, нейният покоен баща, Хасан Халилов Ибрахимов, е имал съпруга на име Алис, която е починала при раждане. Техният син Емил, роден на 26 декември, умира четири месеца по-късно от инфекция. Той се премества в САЩ през 1949 г. след тези трагедии, „които са се случили точно след войната“, разказва Уилсън, пише "Вести".

„Все още не мога да преживея това“, казва звездата от „Безсъници в Сиатъл“, която е израснала в Лос Анджелис с родителите си и двете си по-големи братя и сестри. Баща ѝ „никога не ни каза нищо. Иска ми се да бях говорила с него за това“.

Тя добавя, че има част от историята на баща ѝ, която „става странна“: „Първородното дете на сестра ми е родено на 26 декември, а най-малкият ми син също е роден на 26 декември. И си мисля за баща ми през всичките тези години, как е празнувал всички тези рождени дни, знаейки, че е имал дете, родено на 26 декември – Емил, който е починал“.

Нейното гръцко православно семейство „пазеше нещата в пълна тайна“, добави актрисата, отбелязвайки, че в гръцкия език дори няма точна дума за „лична неприкосновеност“.

„Мисля, че ако бяхме по-отворени един към друг, щяхме да видим, че всички сме в една и съща лодка“.

Уилсън и Том Ханкс, нейният съпруг от 1998 г., имат пораснали деца – Колин, Елизабет, Чет и Труман. Сред предстоящите ѝ екранни проекти е филмът „Start Without Me“ с участието на Фин Уитрок. Шестият ѝ студиен албум, „Sound of a Woman“, ще бъде издаден на 1 май.

