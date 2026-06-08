JELUSICK са специалните гости на концерта на Judas Priest в София

Хърватската хард рок и прогресив метъл банда JELUSICK се присъединява към големия концерт на Judas Priest в София на 29 август на сцената на Vidas Art Arena. Няколко дни след съвместното им шоу в Хърватия, двете групи пристигат за една тежка вечер с много рок и хеви метъл. Легендарните Judas Priest се завръщат в България като част от европейското им турне “Faithkeepers”. Оставащи бройки билети за събитието може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 55 евро.

JELUSICK е основана от Dino Jelusick, вокалист, кийбордист и автор на текстове, известен с работата си с Whitesnake, Trans-Siberian Orchestra, Dirty Shirley (с George Lynch) и много други. Заедно с Ivan Keller (китара) и Luka Brodaric (бас), групата представя мощен микс от хард рок и хеви метъл, вплетени с елементи на прогресива и силни мелодични линии. На сцената към тях ще се присъедини и българският барабанист Ник Николаев, познат от групите на Стенли, hug or handshake и др.

Бандата има два студийни албума зад гърба си, като дебютният им “Follow the Blind Man” от 2023 г., получава широко признание за продукцията и дълбочината на текстовете. Именно той е отличен за “Най-добър рок албум на 2023 г.” на наградите “Porin Award” - най-престижното музикално отличие в Хърватия. “Това е много мощен мелодичен хеви метъл запис със звездна продукция и изключителна музика“, пише изданието Metal Temple. Още на следващата година JELUSICK пренася музиката си и на международно ниво с участия на големи европейски рок фестивали, както и с концерти в Южна Америка, споделяйки една сцена с изпълнители като Sebastian Bach и Mr. Big.

С втория си албум “Apolitical Ecstasy” от 2025 г. групата прави следващата стъпка в развитието си, комбинирайки тежки рифове, сложно инструментално майсторство и мощни вокали. Албумът включва 10 трака, сред които са и “Seasons”, “Power to the People” и “Hangman”. Записите отново получават международно признание, като повечето критици оценяват албума с 9 или 10 от 10, подчертавайки неговия мощен звук. Издания като Powerplay и MyGlobalMind Webzine описват “Apolitical Ecstasy” като “албум, който за пореден път доказва защо Dino е почитан като един от най-търсените вокалисти на хард рок сцената” и че “албумът е задължителен за слушане”. Миналата година групата стигна и до сцените в Южна Корея с турне и съвместни участия с YB - една от най-големите рок групи в Азия.

Българската публика ще стане свидетел на мощните и безкомпромисни изпълнения на JELUSICK на 29 август на Vidas Art Arena, преди хеви метъл зверовете от Judas Priest да се завърнат на софийската сцена. С впечатляваща кариера, която продължава почти 60 години, групата се формира през 1969 г. в Бирмингам, Англия, но и до днес присъствието ѝ на световната музикална сцена остава активно и повече от впечатляващо. От емблематични албуми като “Sin After Sin” (1977), “British Steel” (1980) и “Screaming for Vengeance” (1982), през вероятно най-тежкия им албум “Painkiller” (1990), до “Firepower” (2018), който включва 14 песни и се превръща в един от най-високо оценените записи в кариерата им, Judas Priest продължават да се развиват и да бъдат еднакво обичани както от критиката, така и от феновете.

Оставащи бройки билети за концерта на Judas Priest и JELUSICK на 29 август на Vidas Art Arena може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 55 евро. Актуална информация следете тук.

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