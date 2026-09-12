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Judas Priest идват в България

Judas Priest идват в България

Британските хеви метъл богове Judas Priest отново ще забият в България. Това ще се случи на 30 юни в столичната зала "Арена Армеец". Новината съобщиха...

26 февруари | 12:28
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