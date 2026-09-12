Хиляди пяха с Роб Халфорд под дъжда в София
Judas Priest изнесе нов урок по хеви метъл у нас
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Judas Priest изнесе нов урок по хеви метъл у нас
Метал легендите идват с „Faithkeepers“
Хърватската рок банда ще забие, преди легендите на хеви метъла да излязат на Vidas Art Arena на 29 август
На 29 август хеви метъл легендите ще забият на Vidas Art Arena
Още един великолепен концерт на легендите на метъла
Метъл величията тръгват на турне
Британските хеви метъл легенди днес издават новия си студиен албум
Китаристът на групата с радостна вест
Това ще стане на рокфиестата догодина
Метъл боговете трябваше да забият у нас това лято
Метъл величията ще забият на фестивала "Midalidare Rock in the Wine Valley"
Немците от "Хелоуин" показаха яка метална гимнастика Зашеметяващият Роб Халфорд доведе феновете до екстаз Зала "Арена Армеец". Огромна тарапана. Вид...
Helloween идват заедно с Judas Priest за концерта им в София на 30 юни. Те обаче няма да излязат на сцената като подгряваща група, а ще направят собст...
Британските хеви метъл богове Judas Priest отново ще забият в България. Това ще се случи на 30 юни в столичната зала "Арена Армеец". Новината съобщиха...
Бирмингам. Легендарните Judas Priest представиха първото парче - Redeemer of Souls, от предстоящия едноименен албум. Това ще е първи албум за британс...