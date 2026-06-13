Том Ханкс и жена му Рита си признаха
Преди не искаха да издават тайната на брака си
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Преди не искаха да издават тайната на брака си
Рита Уилсън разкрива дълго пазена семейна тайна
Американката с родопска кръв Рита Уилсън е потресена от случващото се в Щатите
Актьорът и съпругата му бяха първите знаменитости, които оповестиха публично, че са болни
Съпругата на Том Ханкс, която вече има гръцки паспорт, изисква от чиновници в БГ кметство да подпишат декларации за поверителност
Актьорът и съпругата му носят антитела, които биха били полезни срещу Ковид-19
Това наистина съм аз, пишете ми, заяви Рита Уилсън
Звездите преодоляха вируса за две седмици