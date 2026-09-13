Ринго Стар пред BBC: Никога не съм вкусвал пица
Той се срещна с актьора Бари Куган, който ще го изиграе на голям екран
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Той се срещна с актьора Бари Куган, който ще го изиграе на голям екран
За концерт в Арена O2
Барабанистът на "Бийтълс" с голямо признвание от Музикалния колеж Бъркли
Шакира е свързана с три компании, Хулио Иглесиас е свързан със структура от повече от 10 офшорни компании
В новата му песен "Here's to the Nights" пеят Пол Маккартни, Шерил Кроу, Дейв Грол, Лени Кравиц и други
Тавата "Zoom in" излиза на 19 март
Култовият барабанист се канел да емигрира в САЩ
Пенсионирах се, когато ми писна да гледам задниците на останалите в групата, споделя барабанистът на „Бийтълс“
Барабанистът на "Бийтълс" празнува юбилея си онлайн
Легендата от "Бийтълс" чукна 80
Шоуто ще се излъчи на живо и е с благотворителна цел
Единственият дует от бившите Бийтълси не генерира очакваната печалба
Парчето е единствената обща композиция на басиста и барабаниста на „Бийтълс“
Това е за теб, казал Джон на колегата си малко преди да умре
Ринго Стар се включи в последния концерт от турнето на Пол Маккартни в Лос Анджелис
Рок титаните може би ще играят себе си в „Yesterday“
Премиерната лента "Поп звезда: Никога не спирай" е забавна музикална комедия, в която участват като себе си Ринго Стар, Марая Кери, Саймън Коуъл, Ад...
Кадър с Ринго от филма
Барабанистът често е пренебрегван. Докато вокалистът и соло китарата са в светлините на прожектора, майсторът на ударните седи отзад и не е толкова сл...
Барабанистът на "Бийтълс" пуска книгата си "Фотограф" с неиздавани снимки на бандата