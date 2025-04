Пол Маккартни и Ринго Стар отново заедно

Сър Пол Маккартни се събра отново с бившия си колега от „Бийтълс“ Ринго Стар по време на концерт в Арена O2 в Лондон.

Барабанистът излезе на сцената под бурни аплодисменти, преди двамата музиканти да изпълнят класиките „Helter Skelter“ и „Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band“.

„Изкарах страхотна вечер и ви обичам всички“, каза по-късно сър Ринго, докато слизаше от сцената, пише БГНЕС.

Изпълнението беше последното от турнето „Got Back“ на Пол, в рамките на което 82-годишният изпълнител свири във Франция, Испания и Бразилия, съобщи Би Би Си.

Стар не беше единственият музикален гост. Китаристът на Rolling Stones Рони Ууд се присъедини към Маккартни за изпълнението на песента „Get Back“, по време на което последният свири на оригиналната си бас китара Hofner 500/1 за първи път от повече от 50 години.

Инструментът е бил откраднат през 1972 г., но Пол си го е върнал по-рано тази година.

Пол и Ринго, които са последните оцелели членове на „Бийтълс“, са свирили заедно няколко пъти след разпадането на групата през 1969 г.

Това включва въвеждането на Ринго в Залата на славата на рокендрола през 2015 г. и последното турне на сър Пол, „Freshen Up“, през 2019 г.

Стар е известен с това, че поднася на феновете си изпълнения на хитове от дългата си музикална кариера, която включва и групата Wings и няколко солови албума.

Тази вечер не беше по-различна, като той изсвири близо 40 песни на различни инструменти.

Други акценти включваха изпълнението на „In Spite of All the Danger“ – първата песен, записана от първата група на сър Пол – Quarrymen, в която са членували и покойните Джон Ленън и Джордж Харисън.

Към него се присъедини и детски хор, за да изпее неговата любима празнична песен „Wonderful Christmastime“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com