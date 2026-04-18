И Полша отмени концерт на Кание Уест. Причината

Концерт на Кание Уест в Полша е отменен след правителствен натиск и осъждане на поредица от антисемитски, расистки и пронацистки коментари от страна на американския рапър.

Уест, известен още като Йе, трябваше да се появи на стадион „Силезия“ в Хожув на 19 юни, първото му изпълнение в Полша от 15 години насам, но от залата съобщиха в петък, че то вече няма да се състои „поради формални и правни причини“, предава BBC.

Марта Ценковска, министър на културата и културното наследство на Полша, определи решението за провеждането на този концерт изобщо като „неприемливо“.

Това се случва дни след като Уест отложи концерт във Франция и седмица след като Великобритания му забрани да влезе в страната, за да бъде хедлайнер на фестивала Wireless.

През февруари миналата година Уест започна да продава тениски със свастика, което накара платформата за търговия Shopify да свали онлайн магазина му.

Три месеца по-късно той издаде песента Heil Hitler, в която заяви, че води битка за попечителство над детето си, а замразяването на финансовите му активи го насочва към нацизма.

През януари, преди обявяването на европейското му турне и издаването на последния му албум, рапърът се извини за действията си в изявление, публикувано като реклама на цяла страница в Wall Street Journal.

„Не съм нацист, нито антисемит“, пише той. „Обичам евреите.“

Уест добави, че е „загубил връзка с реалността“ заради биполярното си разстройство.

Пропагандирането на нацистки символи е престъпление в Полша и всеки, признат за виновен в публично насърчаване на нацизма, може да бъде лишен от свобода до три години.

Коментарите на рапъра бяха особено болезнени в Полша, където под нацистка окупация по време на Втората световна война германците построиха и управляваха концентрационните и унищожителните лагери, за да изпълнят плановете си за убийството на европейските евреи, включително три милиона полски евреи.

Самият град Хожув е един от първите, окупирани от германските сили в началото на конфликта през септември 1939 г.

„Говорим за артист, който публично е изразявал антисемитски възгледи, омаловажавал престъпления и е печелил от продажбата на тениски със свастика“, написа Ценковска в X.

„Това е умишлено преминаване на граници и нормализиране на омразата. Културата не може да бъде пространство за онези, които я експлоатират, за да разпространяват омраза.“

Преди съобщението за стадиона, говорителят на министъра на културата Пьотр Йеджеевски заяви пред Би Би Си, че отменянето на концерта не е било лесно, тъй като няма приложим закон, който да попречи на провеждането му.

