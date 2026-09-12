И Полша отмени концерт на Кание Уест. Причината
Рапърът се оправдава с биполярно разстройство
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Рапърът се оправдава с биполярно разстройство
Министърът на вътрешните работи чак се намесил
Бианка Ченсори шокира света
Предполага се, че ще участва цялото му семейство
Всички се чудят къде ще пее Кание Уест
Бившият президент бил много уплашен
Рапърът Кание Уест обяви, че отново ще се кандидатира за президент на САЩ
Причината е антисемитски лозунги
Маратонките са били носени от рапъра по време на наградите "Грами"
Маратонки бяха осмивани в мрежата заради приликата им с грузинското национално ястие хинкали
Американският рапър има намерение да се премести да живее в Лондон
Заподозреният е певецът блогър Джефри Стар
Слухове за проблеми в отношенията на звездите тръгнаха миналата година
Политическите амбиции на рапъра обаче не са приключили
Краля на фолка копира скандалния рапър
Рапърът продължава да шокира последователите си
Рапърът е успял да се регистрира като независим кандидат в 10 щата
Рапърът е подал документи и в щата Ню Джърси
Рапърът шокира със серия от притеснителни съобщения в Туитър
Рапърът се яви на първата си публична изява като кандидат президент