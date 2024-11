Известен американски рапър подготвя риалити шоу

Риалити шоу планира рапърът Кание Уест, според изданието Radar

Според медията изпълнителят целял да навлезе в територията на бившата си съпруга Ким Кардашиян.

Източници на Radar коментират, че ако идеята на Уест се осъществи, би била "най-лошият сценарий" за бившата му и нейната майка - Крис Дженър, които участват в семейното Keeping Up With The Kardashians.

"Кание и новата му жена отдавна обмислят идеята. Той не е чужд на риалити форматите, тъй като се появяваше често в това на Ким и семейството й, когато бяха заедно", коментират. По техни думи предаването на Уест ще е за новия живот, който води с половинката си Бианка.

"Убеден е, че това ще се хареса на хората. Най-вероятно ще включи и четирите си деца, които дели с Ким. Дълго време събираше материали, за да се подготви подобаващо. Що се отнася до Ким, тя няма какво да направи толкова по въпроса", допълват още запознатите.

Спекулациите за потенциалното шоу на Кание и Бианка се появиха малко след като се заговори, че двамата са се разделили. Въпреки това двойката оправда всички съмнения като отново започна да се появява заедно на обществени места.

