Известен американски рапър подготвя риалити шоу
Предполага се, че ще участва цялото му семейство
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Предполага се, че ще участва цялото му семейство
Промяна във формата
Големи дребнавости от страна на екипа
Жребият за новия сезон ще бъде изтеглен в четвъртък
Трансферен пазар ще има, обяви Атанас Караиванов
Всички изпити да бъдат максимално обвързани с необходимите за днешните ученици умения
Ще има две дивизии като водещата ще е с 24 отбора
От гиганта Google планират да оптимизират трафика като разработват нов формат за изображения, който да е предпочитан в мрежата, съобщава онлайн издани...
София. Какъв ще бъде форматът на футболното първенство за "А" група през следващия сезон ще сереши днес на заседание на изпълнителния комитет на БФС....