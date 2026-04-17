Закопчаха известен певец по подозрение в убийство на 14-годишна

Американският певец D4vd е арестуван в Лос Анджелис по подозрение за убийството на 14-годишно момиче, което е изчезнало миналата година, съобщиха местните власти. Разследването придоби сериозен обрат след откриването на тяло, свързано с адрес на изпълнителя.

21-годишният музикант е задържан без право на гаранция. Очаква се случаят да бъде предаден на прокуратурата в началото на следващата седмица.

Жертвата, идентифицирана като Селесте Ривас Ернандес, е била обявена за изчезнала преди месеци. Останките й са открити през септември в автомобил Tesla, който според разследващите е свързан с адреса на певеца. По първоначални данни тялото е било в напреднал стадий на разлагане, което означава, че момичето е било мъртво дълго време преди да бъде намерено.

Задържаният е 21-годишният Дейвид Антъни Бърк, известен в музикалните среди като D4vd. До момента властите не са обявили официална причина за смъртта, но случаят се разследва като убийство. Полицията продължава да събира доказателства и да изяснява обстоятелствата около смъртта на момичето.

Разследването остава в активна фаза, като се очаква допълнителна информация да бъде оповестена в следващите дни. Случаят предизвика силен обществен отзвук в САЩ заради тежестта на обвиненията и популярността на задържания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com