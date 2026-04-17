"Помилване“ на Сорентино може да се гледа и онлайн

Удостоеният със седем награди във Венеция филм „Помилване“ вече има своята онлайн премиера в България. От 17 април продукцията на Паоло Сорентино е достъпна за гледане в платформата Neterra.TV Plus.

„Помилване“ (La Grazia) откри триумфално кинофестивала във Венеция и донесе престижни отличия, включително Купа „Волпи“ за най-добър актьор на Тони Сервило. Силното му и въздействащо изпълнение е в сърцето на тази дълбоко човешка и морално провокативна история.

Филмът беше представен премиерно пред българската публика на 11-ото издание на кино-литературния фестивал „Синелибри“ миналата есен. Тази пролет той заслужено получава и своята онлайн премиера в платформата Neterra.TV Plus.

В центъра на сюжета е овдовелият италиански президент Мариано де Сантис – убеден католик и опитен юрист, който преживява дълбока морална криза в последните месеци от мандата си. Държавният глава е изправен пред труден избор – дали да приеме закон за легализиране на евтаназията и дали да помилва двама души, отнели живота на своите партньори.

Неслучайно Сорентино се доверява на Тони Сервило за ролята на Мариано де Сантис. Актьорът е майстор на силно характерни и запомнящи се образи, а органичното му присъствие на екрана е гаранция, че всяка продукция с негово участие оставя трайно впечатление.

Сервило е носител на множество отличия, сред които Европейската филмова награда и „Давид на Донатело“ за най-добър актьор, а през 2020 г. „Ню Йорк Таймс“ го включва в списъка си с 25-те най-велики актьори на XXI век.

В платформата има и други забележителни филми с участието на Тони Сервило. Сред тях са „Завръщането на Казанова“, „Момичето от лабиринта“, „5 е съвършеното число“ и „Царят на смеха“.

