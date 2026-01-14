Ето го филм №1 у нас. Гледаха го стотици хиляди

"Аватар: Огън и пепел" е най-касовият и най-гледан филм у нас за 2025 г., сред заглавията, излезли от началото до края на годината. През двете седмици от миналата година филмът е бил гледан от 230 412 зрители и е събрал 3 779 197 лева от продажбата на билети.

На второ място в топ 5 е "Лило и Стич", който излезе в навечерието на лятото и отново припомни героите от популярната анимация на "Дисни" от 2002 г. По време на престоя си на екран игралният римейк е гледан от 255 934 зрители и е донесъл 3 199 456 лева приходи.

Трети е "Minecraft: Филмът", базиран на играта от 2011 г., разработена от Mojang Studios. Филмовата адаптация разказва за четирима аутсайдери, пренесени през портал в кубичния свят, които се опитват да се върнат в реалния. Филмът е бил гледан от 204 593 зрители, а приходите от билетите му за периода от пролетта до края на лятото са 2 707 801 лева.

Четвърта позиция заема анимацията "Зоотрополис 2", продължение на филма от 2016 г. Историята проследява как заетият полицай Джуди Хопс и лисицата Ник Уайлд се опитват да изчистят имената си, след като са „натопени“, докато преследват влечугото Гари Де`Снейк. Филмът е видян от 192 038 зрители, а приходите от билетите са 2 643 470 лева.

Пето място заема българската комедия "Почивката 2", продължение на филма от 2024 г. „Светът на Ванката“, пълен с много смях и ракия, е гледан от 144 594 зрители, а приходите за месец в кината възлизат на 1 889 183 лева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com