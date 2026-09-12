Исторически рекорд в киното! Нов филм предизвика невиждан фурор
Успехът идва въпреки че филмът не разполага с прожекции в зали IMAX
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Успехът идва въпреки че филмът не разполага с прожекции в зали IMAX
Филмът е четвъртата поява на актьора в ролята на супергероя
Двамата с Райън Рейнолдс сбъднаха мечтата на всички фенове на Марвел
Култовият актьор обяви завръщането си в киновселената на Марвел
Лентата трябва да излезе на екран през май догодина
Зимният войник иска да летува у нас
Бившата на Брад Пит участва в най-новия блокбъстър на Марвел
Клои Чжао ще режисира „Вечните” от приключенската киновселена
Ръсел Кроу влиза в четвъртия филм за бога на гръмотевиците с Крис Хемсуърт
Джош Бролин е посрещнал четвъртото си дете
Култовият режисьор ще снима „Доктор Стрейндж 2“ с Бенедикт Къмбърбач
Железният човек, Капитан Америка и компания се впускат в маратон от 10 април
Вирусът забави графика на Дисни с година
Пандемията осуети продукции на студиото, снимките на продълженията „Аватар“ и филмовия фестивал в Сидни
Скарлет Йохансон се завръща на 1 май
Това ще е първата му роля в супергеройски филм, откакто изигра Батман
Актьорът ще участва в новия тв сериал „Локи“ с Том Хидълстън
От студиото прецакали звездата от „Матрицата“
Беше истинска война за надмощие през 2019-а, заяви култовият режисьор
Мистериозното минало на фаталната жена отдавна вълнува феновете