Пече се горещ трансфер! Гранд иска звезда на Левски

През това лято около името на българския национал не спираше да се шуми

18 сеп 25 | 12:21
860
Агенция Стандарт

Израелският гранд Макаби Хайфа не се отказва от привличането на Марин Петков. Така пишат медиите в страната, като се позовават и на освободената квота за още един чужденец в отбора.

Това е станало факт, след като французинът Пиер Корно е взел гражданство и в Израел посочват, че Макаби е готов да вземе българския национал. Клубът има време до 21 септември, като първата оферта не удовлетвори Левски и тя категорично бе отхвърлена.

През това лято около името на Марин не спираше да се шуми, припомня "Тема спорт". Преди мачовете с Брага от квалификациите за същинската фаза на Лига Европа той бе с единия крак в Ракув.

Шефът на полския клуб Артур Платек, познат у нас от работата си в Ботев Пд, дори бе на „Герена“, за да финализира преговорите. Сините обаче предпочетоха да задържат Петков за реванша в Португалия и сделката пропадна. След това не се стигна и до преминаването му в италианския втородивизионен Монца.

Автор Агенция Стандарт

