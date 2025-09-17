Веласкес с ключов ход в Левски. Ето как ще бори Лудогорец

Националът на Левски Марин Петков ще се завърне в титулярния състав за домакинството на Лудогорец. Сблъсъкът с разградчани е в петък от 20:30 часа на „Георги Аспарухов“. Фланговият нападател се включи силно в гостуването на Локомотив София, спечелено с 2:1. Той се появи на терена в 78-ата минута, когато замени Карл Фабиен.

Именно Марин донесе трите точки на тима, воден от Хулио Веласкес, с точен шут в 5-ата минута на добавеното време (б.а. – продължението бе 12 минути).

Петков е най-резултатният футболист на Левски и затова надали испанецът ще го задраска за петък. Въпреки, че в предишните два мача оставяше национала на резервната скамейка. Това със сигурност е подействало мотивиращо на Петков, който води битка за титулярно място с привлечения през зимния трансферен прозорец от Славия Фабиен. Петков вече има 4 гола в Първа лига, като те са отбелязани в 6 двубоя. Повече попадения от него в елита имат само Алберто Салидо от Берое и Бертран Фурие от Септември Сф. Марин бе на терена и в 8-те двубоя на Левски в евротурнирите.

21-годишният нападател обаче не успя да се разпише в Лига Европа и Лигата на конференциите. Той дебютира за тима на 10 ноември 2019-а, а вече има на сметката си 182 мача във всички надпревари, в които отбеляза 34 попадения, пише "Тема Спорт".

През лятото около националът доста се шумеше. В един момент той дори бе на крачка от полския Ракув, но сделката пропадна. До такава не се стигна и с италианския втородивизионен Монца. Сега интерес за правата му има от Макаби Хайфа. Израелците обаче дават малка сума за правата му. И затова първата им оферта беше отхвърлена от ръководството на Левски.

Хулио Веласкес има няколко дилеми за върха на атаката. Първата е кой да бъде десен бек – по-добрият в предни позиции Алдаир, или по-стабилният в дефанзивен план Оливер Камдем. Треньорът се колебае и дали отново да използва фалшива деветка в лицето на Евертон Бала. Или пък да играе с Мустафа Сангаре на върха на атаката, а бразилецът да бъде зад него.

