Ето я групата на Левски за мача срещу Сабах, защо липсва ключов играч

Старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес определи групата на Левски за първия мач от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите срещу азербайджанския Сабах Баку. Срещата на ст. "Георги Аспарухов" започва в 21:00 часа.

Отсъствието на опитния Георги Костадинов прави впечатление, но той не успя да се възстанови напълно от травмата си и ще пропусне мача.

Ето я групата на Левски за двубоя със Сабах.

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков,

Защитници: Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон,

Халфове: Карлос Охене, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов,

Нападатели: Мустафа Сангаре, Борислав Рупанов.

