Ето кои играчи пуска Веласкес срещу Локо Пловдив

Двубоят в парк „Лаута“ е от 20:00 часа

Източник: БГНЕС

26 сеп 25 | 13:05
270
Агенция Стандарт

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 10-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив (Пловдив). Двубоят в парк „Лаута“ е днес, 26 септември от 20:00 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Асен Митков, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Бурас, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

 

Автор Агенция Стандарт

