Ето кои играчи пуска Веласкес срещу Локо Пловдив
Двубоят в парк „Лаута“ е от 20:00 часа
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Двубоят в парк „Лаута“ е от 20:00 часа
Сините държат под око и други футболисти от Първа лига
Очаква се голяма програма през 2026 година
Ивайло Стоянов ще ръководи Славия - Лудогорец
Ще дам на вратаря Луков да бие дузпа срещу "сините", ако има такава, обяви босът на Локо Пд
Трябва да бием Левски, обяви Георги Иванов
Локо Пд ще мери сили с ЦСКА 1948 на четвъртфиналите
"Смърфовете" удариха затъналия Дунав с 3:0
Алмейда и Георги Илиев вкараха за "смърфовете"
Парвиз Умарбаев с повиквателна за родината си
Централата е виновна, че не можахме да картотекираме двамата от Уулвърхемптън
МВР създава сериозна организация за дербито
Мачът от родното първенство е в събота
Мачът на "Лаута" завърши 3:3
Треньорът на Локо Пловдив вярва, че тимът му ще отстрани французите
Протестът на Крушарски изглежда е дал резултат
Крушарски: Важното е да ги бием, а не да ги отстраним
Шефът на Локо помогна на треньора по муай тай от боксов клуб "Лаута Арми"
Теглият жребия за плейофите в Лига Европа днес от 14:30 часа
"Смърфовете" излизат срещу "орлите" в 21,00 часа