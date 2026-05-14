ПСЖ обезмисли футбола във Франция

Пари Сен Жермен е шампион на Франция за пета поредна година. Парижани победиха с 2:0 Ланс като гост в отложен мач от 29-ия кръг на първенството.

Така ПСЖ е на върха с класирането със 76 точки, а Ланс е втори с 67 пункта и математически не може да го измести.

Първото попадение в срещата падна в 29-ата минута, когато Хвича Кварацхелия се възползва от подаване на Усман Дембеле и реализира за 0:1. Крайното 0:2 оформи Ибрахима Мбайе в 94-ата минута след асистенция на Дезире Дуе.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com