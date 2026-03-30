Лошо. Гришо не е бил в това положение от над десетилетие

Григор Димитров отпадна от първия кръг на Мастърса в Маями и това доведе до изпадане от първите 90 в световната ранглиста.

Големият спад се дължи на това, че през миналата година българинът стигна полуфиналите и спечели 400 точки, които сега не успя да защити.

В момента първата ни ракета е с 645 точки и от 44-о място падна до 93-о при обновяването на ранглистата при мъжете.

Това е най-лошият ранкинг за Григор от 20-и май 2012-а година, когато се намираше на 95-ата позиция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com