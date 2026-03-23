Тъмни облаци надвиснаха над Гришо

Ситуацията около най-добрия български тенисист Григор Димитров става все по-критична, а над главата на първата ни ракета са надвиснали тъмни облаци. Към март 2026 година реалността е сурова и за съжаление съществува напълно реален риск хасковлията да изпадне от Топ 100 на световната ранглиста след края на предстоящия сезон на клей. Ако той не намери начин да стабилизира представянето си в най-кратки срокове, последиците за кариерата му могат да бъдат сериозни.

Шокиращото отпадане още в първия кръг на турнира в Маями от Рафаел Колиньон се оказа тежък удар по амбициите на българина. Тъй като миналата година Димитров достигна до полуфиналите във Флорида, загубата на тези точки го изхвърля директно извън първите 50. Той ще започне кампанията на червено около 86-о – 88-о място в света с актив от едва 650–700 точки, което го поставя в изключително неизгодна позиция преди големите турнири в Европа.

Предизвикателството пред него е огромно, защото през миналия сезон той записа силни резултати на клей, които сега трябва да защитава на всяка цена. Най-големият залог е в Монте Карло, където Гришо игра четвъртфинал и има да брани цели 200 точки. Към тях се добавят осминафиналът в Мадрид със своите 100 точки и символичните активи от Рим и Ролан Гарос. Общо първата ни ракета има да пази около 320 точки през следващите два месеца, което при сегашната му форма изглежда като изкачване на Еверест.

Математиката показва стряскащ сценарий, който феновете не искат и да си представят. При евентуална негативна серия на клей, активът на Григор може да се стопи до около 360 точки. При положение че границата за Топ 100 в момента варира между 600 и 650 точки, подобен срив би запратил българина някъде около 150-о – 180-о място в класацията. Това би означавало край на директното му участие в основните схеми на най-престижните надпревари.

Няколко са ключовите фактори, които тежат на плещите на Димитров в момента. На първо място е травмата на гръдния мускул, получена на миналогодишния Уимбълдън, която все още му пречи да сервира с познатата мощ. Формата му от началото на 2026 година също е стряскаща с едва две победи при шест поражения. Липсата на увереност е видима, а възрастта от 34 години прави възстановяването срещу младите атлети в тура все по-трудна мисия.

Григор Димитров се нуждае от поне един силен рейд в Мадрид или Рим, за да бетонира мястото си сред елита и да избегне пропадането. В противен случай, за първи път от 2012 година насам, може да станем свидетели на немислимото – българската звезда да бъде принудена да преминава през ситото на квалификациите, за да намира място в голямата игра. Всички погледи сега са насочени към Монте Карло, където ще стане ясно дали Гришо има сили за обрат в своята кариера, пише "Гонг".

