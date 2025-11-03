Срив! Неприятна новина за Гришо

Още една неприятна новина за Гришо.

През изминалата седмица Григор Димитров най-сетне успя да се завърне на корта след контузията, която получи по време на мача си срещу Яник Синер на Wimbledon.

Завръщането на най-добрия български тенисист бе успешно - с победа, но след нея той реши да прекрати участието си в Paris Masters, за да не се обади травмата отново.

Въпреки победата сривът на Димитров в ранглистата на ATP продължава. Това е съвсем очаквано и нормално, защото той все пак не е играл тенис от три месеца и пропусна доста важни и големи турнири, сред които и US Open.

С началото на седмицата и месец ноември Яник Синер си върна първото място, а Григор Димитров изпадна от топ 40. Новата му позиция за седмицата е 44, което е спад с шест места в сравнение с предната седмица.

Извън топ 40 Григор Димитров за последно е бил преди цели шест години. В последната седмица на август 2019 г. българинът бе под номер 78 в ранглистата и реално оттогава не е изпадал от топ 40.

По всяка вероятност Димитров няма да се завърне на корта до края на тази година, което означава, че при неблагоприятно стечение на обстоятелствата може да загуби още позиции, пише Lifestyle.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com